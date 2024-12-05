الخميس 05 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد البرومو الرسمي لمسلسل فقرة الساحر (فيديو)

فقرة الساحر، فيتو
فقرة الساحر، فيتو

نشر المخرج تامر محسن عبر حسابه على فيس بوك برومو مسلسل فقرة الساحر المقرر عرضه قريبًا ويشارك به أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم. 

 

ويكشف البرومو عن أن هذا الثلاثي الذي ترجع صداقتهم إلى الصغر يكونون ما أشبه بعصابة صغيرة وينفذون عمليات تستدعي التنكر أحيانا ويظهر في البرومو وجود نجوم آخرين في العمل مثل الفنانة بسمة. 

وكشفت منصة يانجو بلاي عن موعد انطلاق عرض مسلسل فقرة الساحر الذي يشارك به نخبة من النجوم وسينطلق عرضه يوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر الجاري بصورة حصرية على يانجو بلاي.

 

البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر

وطرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر المقرر عرضه قريبًا عبر المنصة.

وتصدر النجوم الثلاثة علي قاسم وطه دسوقي وأسماء جلال البوستر.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام البوستر مرفقا بتعليق “ في ناس طماعين.. وفي إحنا.. البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر.. من أعمال يانجو بلاي الأصلية”.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة يانجو بلاي والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

 

برومو مسلسل فقرة الساحر 

ونشر الفنان طه دسوقي الإعلان التشويقي الأول لأحدث أعماله الفنية وهو مسلسل فقرة الساحر بتوقيع المخرج تامر محسن الذي يعود بالعمل بعد غياب سنوات عن الدراما.

وكتب طه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام “توكلنا على الله.. استنونا في مسلسل فقرة الساحر من أعمال يانجو بلاي الأصلية قريبًا”.

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اسماء جلال الفنان طه دسوقي المخرج تامر محسن مسلسل فقرة الساحر يانجو بلاي علي قاسم

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موعد بدء عرض مسلسل فقرة الساحر على منصة يانجو بلاي

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر"

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