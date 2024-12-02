شقيق محمد رحيم يرد على دفاع تامر حسني عن زلة لسان شيرين

رد طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم على تصريحات تامر حسني، والتي دافع فيها عن زلة لسان شيرين خلال حفلها بالكويت، حيث طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للراحل محمد رحيم قائلة: "خلينا نعمل له سيئة جارية".

شقيق محمد رحيم يرد على تصريحات تامر حسني

وقال شقيق محمد رحيم: إن تامر حسني هو الوحيد الذي يعلم بحالته النفسية السيئة بعد وفاة شقيقه الملحن محمد رحيم، مشيرًا إلى أن “تامر” هو الوحيد الذي وقف بجانب عائلة رحيم بعد وفاته.

وأضاف شقيق محمد رحيم من خلال فيس بوك: “أن شيرين عبد الوهاب اعتذرت له عما بدر منها خلال حفلها بالكويت، مشيرًا إلى أنها أكدت لها أنها زلة لسان، مضيفًا: كفاية أنها حاولت تكرمه وسط جمهورها”.

تامر حسني يدافع عن زلة لسان شيرين

وكان المطرب تامر حسني دافع عن زلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالكويت، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للراحل محمد رحيم قائلة: "خلينا نعمل له سيئة جارية".

فأكد تامر حسني من خلال خاصية الـ"ستوري" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام على ثقته الكاملة أن ما تعرضت له النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بحفلها في الكويت ما هو إلا “زلة لسان” وهذا لتأكده من حبها الكبير للملحن الراحل محمد رحيم، فقال: “واثق إنها زلة لسان من شرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن أكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة”.

تامر حسني: هدف شيرين من ذكر رحيم هو تكريمه

وأضاف أن هدف شيرين من ذكر رحيم كان واضحا للغاية، والدليل على ذلك هو اعتذارها على المسرح في ذات الوقت، موضحًا أنها أرادت تكريم الراحل محمد رحيم من خلال طلب من الجمهور قراءة الفاتحة".

وأوضح تامر أن حالة التوتر الشديد والصدمة الكبيرة التي طالت الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، جعلته في حالة نفسية صعبة جدًا، مؤكدًا أنها السبب وراء عدم قدرته على التفكير بأحسن شكل لفراق شقيقه.

غضب طاهر رحيم من شيرين

وكان طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم صرح لأحد البرامج التليفزيونية أنه غاضب من تصرف شيرين عبد الوهاب اتجاه شقيقه، أثناء حفلها بالكويت، حيث إنها كانت تضحك وتمازح الجمهور أثناء ذكرها اسم شقيقه، الذي لم يمر على رحيله سوى أيام معدودة.

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