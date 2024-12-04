الناشط الفلسطينى أبو سمير ساخرا من تهديد ترامب لقطاع غزة بالجحيم: سارة سرها باتع

اعتاد الممرض الفلسطينى سامر العامودي، السخرية من الأحداث السياسية وتعليقات قادة العالم على أوضاع غزة، ومثلما يعمل سامر فى مجال التمريض للتخفيف عن الجرحى والمرضى، جعل من قناته منصة لعلاج الأوضاع المأساوية بالسخرية، الأمر الذي جعل من "يوميات أبو سمير" نافذة للهروب من جحيم العدوان إلى البحث عن ابتسامة غائبة فى القطاع.

أبو سمير يسخر من تهديد ترامب لقطاع غزة بدفع الثمن

ومؤخرا خرج أبو سمير، ساخرا من التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بجعل قطاع غزة يدفع ثمنا باهظا في حال عدم الإفراج عن الأسري الإسرائيليين، متوعدا حينها بجحيم يطال فلسطين والشرق الأوسط.

أبو سمير فى بداية الفيديو الذي خصصه للسخرية من تصريحات وتهديدات ترامب، اعتبر أن سارة نتنياهو صاحبة السر الباتع فى خروج الرئيس الأمريكى المنتخب بعد ظهورها برفقته فى أحد الاحتفالات بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال: والله سر باتع يا سارة، قعدت معه امبارح ولبست له فستان تايجر، والزلمة طلع اليوم يتنطط علينا ويهدد.

أبو سمير مخاطبا ترامب: روح خد فلوسك من السعودية

وتابع أبو سمير، ترامب قال لو ما أفرجوش عن الأسرى هدفعهم ثمن باهظ، والله ما معنا ندفع حاجة ممكن نلم لك ثمن علبة فاصوليا ولا تاخد باكت بامبرز من اللى بيجى من الأونروا، والقطعة بعشرة، مشى حالك".

وتابع لو "بدك ثمن" روح خد من السعودية معهم "مصاري" إحنا مش معانا حاجة إحنا مش على الحديدة إحنا تحت الحديدة،.

وواصل أبو سمير، ترامب بيقول سنجعل حياتهم جحيم على أساس اننا عايشين فى دريم بارك، زي ما انت شايف لا دار ولا شجر ولا أكل، يعني "قحط محط" سرنا زى لوح الزجاج لا صدر ولا كفن، اشباح ماشيه على الأرض.

وقال أبو سمير، "إيش بدك تسوي" بتهدد، ناوي تعمل ايه أكثر من اللى عمله بايدن، هتغرقنا فى البحر، اقعد يا بهلول بلاش تتنطط، كل التهديدات دي عشان قعدت مع مرات نتنياهو أمال لو قعدت مع نتنياهو نفسه هتعمل فينا ايه".

ويؤمن العامودي الشهير بـ أبو سمير (35 عاما)، الذي يعمل ممرضا لدى منظمة أطباء بلا حدود، بأن "المهموم كالمريض بحاجة إلى من يخفف آلامه"، لكنه في الوقت نفسه يقول فى حوار سابق مع قناة "الجزيرة" القطرية، "أنا ممرض ولست مهرجا، وأحرص على أن يكون لكل فيديو أنتجه رسالة وهدف من خلال المعالجة الكوميدية لقضية ما".

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