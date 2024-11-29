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خارج الحدود

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى

مظاهرات في تل أبيب،
مظاهرات في تل أبيب، فيتو

نظمت مئات الإسرائيليات، اليوم الجمعة، وقفة أمام مقر حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

تظاهرات في اسرائيل

وقالت القناة 12 العبرية، إن مئات الإسرائيليات، بينهن أقارب أسرى إسرائيليين محتجزين بغزة، نظمن وقفة صامتة قبالة مقر "الليكود"، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، وارتدت المشاركات ملابس بيضاء.

وأضافت القناة: "تطالب أمهات وأقارب المختطفين (المحتجزين) اللواتي يقدن الاحتجاج، أعضاء الليكود بدعم صفقة إطلاق سراح جميع المختطفين".

وأضافت المشاركات في الوقفة: "نقف هنا اليوم كأخوات وأمهات وقادة ببيان واضح: يجب على دولة إسرائيل أن تفعل كل شيء وتعيد إخواننا وأخواتنا إلى ديارهم بأي ثمن".

واعتبرت المشاركات أن "ثمن تركهم المحتجزين في الأسر سيكون أعلى بكثير بالنسبة لنا كأمة".

وفي السياق، أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين بالقدس الغربية يرفعون لافتات كتب عليها: "أوقفوا الحرب"، و"أوقفوا الإبادة"، و"أوقفوا المجزرة".

وهتف المتظاهرون، وهم يساريون معروفون بمعارضتهم للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة، بحسب وكالة "الأناضول".

وهاجم عناصر من الشرطة الإسرائيلية المظاهرة وصادروا بالقوة اللافتات التي كان يرفعها المتظاهرون.

مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي  ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

ومن جانبها، تصر حركة "حماس" على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

 

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