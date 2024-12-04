الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي أعضاء أمانات المرأة بالأحزاب السياسية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن المرأة لها تأثير كبير في سائر مجالات الحياة، وتشكل نهضة المجتمع من خلال بناء جيل واع بقضايا وطنه.

 

خالد مجاور يلتقي أعضاء أمانات المرأة بالأحزاب السياسية 


وأضاف المحافظ خلال لقائه بأعضاء أمانات المرأة بالأحزاب السياسية بشمال سيناء، في حضور عدد من القيادات الحزبية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة بفضل توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأشار المحافظ إلي أن المرأة السيناوية لعبت دورًا كبيرًا فى مختلف الحقب التاريخية، وكان لها دور وطني كبير.

 

المحافظ يستعرض التهديدات التي تواجه الدوله 


واستعرض المحافظ التهديدات التي تواجه الدولة والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التهديدات، مؤكدًا علي أن مصر دولة قوية برغم تلك التهديدات، مشيرًا الي أن الاقتصاد لعب دورًا كبيرًا في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

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واستمع المحافظ لآراء ومطالب الحضور وناقشهم في قضايا المحافظة محل الاهتمام.

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