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رياضة

الوكرة القطري يخسر من رافشان في دوري أبطال آسيا

الوكرة القطري
الوكرة القطري

دوري أبطال آسيا، خسر الوكرة القطري، أمام ضيفه رافشان الطاجيكي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجنوب، ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل عزيزبيك خيتوف الهدف الأول في الدقيقة 55، قبل أن يضيف أميردزهون سافاروف الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، يصل فريق رافشان للنقطة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الأولى، في حين تواجد الوكرة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أما تركتور في الصدارة برصيد 10 نقاط، ليصعد الفريق القطري مع تراكتور.

وظل حمدي فتحي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة كونها كانت تحصيل حاصل، حيث تأهل فريق الوكرة رسميا إلى دور الـ 16 من المسابقة منذ الجولة الماضية.

وكان الوكرة القطري تعادل في الجولة الماضية أمام تراكتور الإيراني، 3/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد آل راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

تقدم الوكرة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق ريكاردو جوميز بالدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل فريق تراكتور الإيراني عن طريق أميرحسين حسين زاده في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز الوكرة الهدف الثاني في الدقيقة 52، عن طريق المهدي علي مختار قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثالث عن طريقه لاعبه المحترف جاسينتو مووندو دالا بالدقيقة 69.

وظن الجميع أن الوكرة في طريقه لتحقيق فوز يخطف به صدارة المجموعة، إلا أن مهدي هاشمي نجاد لاعب تراكتور الإيراني كن له رأي آخر، بعدما سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 75 و87، لنيتهي اللقاء بالتعادل 3/3. 

وقاد حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام تراكتور، بعدما انتقل إلى النادي القطري قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه.

تشكيل الوكرة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2 

وجاء تشكيل الوكرة أمام تراكتور في دوري أبطال آسيا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد البكري

خط الدفاع: المهدي علي - ألكسندر شولز - لوكاس مينديز - عبد الكريم حسن

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: فريد بولاية - ريكاردو جوميز - أيوب عسال.

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