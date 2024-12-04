جوارديولا يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، ضمن الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع بيب جوارديولا بالقوة الضاربة أملا في استعادة ذاكرة الانتصارات بعد 7 مباريات دون تحقيق أي انتصار، بـ 6 هزائم وتعادل بمختلف المسابقات، آخرها كان السقوط 2-0 ضد ليفربول الأحد الماضي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست تواجد إيرلينج هالاند في الهجوم، وخلفه جريليتش ودوكو، مع مشاركة كيفين دي بروين أساسيًا مع إيلكاي جوندوجان.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جوفسكو جفارديول، ناثان آكي.

وسط الملعب: إليكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، جيرمي دوكو، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

كما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: إيديرسون، كارسون، كايل وواكر، سافينيو، نونيز، رايت، أوريلي، لويس، مكاتي.

فيما استقر مسئولو مانشستر سيتي الإنجليزي، على السماح لـ4 لاعبين بمغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة تجديد دماء الفريق.

يأتي هذا القرار ضمن تحقيق الاستفادة المادية من بيع اللاعبين، بهدف إضافة المزيد من التعاقدات للنادي الإنجليزي وتجديد دماء الفريق في المرحلة القادمة، خاصة في ظل تراجع النتائج مؤخرا حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، فإن إدارة مانشستر سيتي قد اعترفت بالخطأ حول تجديد دماء الفريق وتعزيزه بالصيف المقبل 2025، بدلًا من صيف 2024 الماضي، حيث استقرت على رحيل كل من كيفين دي بروين، كايل ووكر، بالإضافة إلى إيدرسون وجاك جريليش.

ومن المقرر أن يرحل البلجيكي كيفين دي بروين بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده، في صيف 2025.

جدير بالذكر أن عقد كل من كايل ووكر وإيدرسون سينتهي في صيف 2026، أما جاك جريليش سينتهي عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2027.

فوز ليفربول على مانشستر سيتي

خسر مانشستر سيتي أمام نظيره ليفربول بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

في خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فودين.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وواصل ليفربول تصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الخامس.

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