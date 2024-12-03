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رياضة

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على ضم ظهير منتخب الجزائر

ريان آيت نوري، فيتو
ريان آيت نوري، فيتو

دخل ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، في صراع جديد، ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، لخطف لاعب دولي جزائري.

ليفربول يتفوق حاليًا على غريمه مانشستر سيتي، وفاز عليه يوم الأحد الماضي 2-0، بفضل هدفين من كودي جاكبو ومحمد صلاح ليتقدم بفارق 9 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويمدد تعثر منافسه إلى 7 مباريات دون انتصار.

وبهذه النتيجة خسر مانشستر سيتي لأول مرة في 4 مباريات متتالية بالدوري الممتاز منذ 2008 ليتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة خلف الريدز.

صراع ليفربول ومانشستر سيتي على التعاقد مع ريان آيت نوري 

كشفت شبكة (TBR) أن ليفربول ومانشستر سيتي، يراقبان عن كثب الظهيرين ريان آيت نوري وميلوس كيركيز، حيث يبحث الناديان باستمرار عن لاعبين يمكنهم تحسين أدائهما بشكل أكبر.

وبينما كان السيتي وليفربول يلعبان في مواجهة ساخنة وجهًا لوجه، كانت المباراة بين وولفرهامبتون وبورنموث محل اهتمامهم، حيث أرسل كلا الناديين ممثلين في مدرجات مولينيو يوم السبت الماضي لمراقبة الظهيرين ريان آيت نوري وميلوس كيركيز عن كثب.

وأثبت ريان آيت نوري نفسه كواحد من أفضل المدافعين الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ولفرهامبتون من أنجيه الفرنسي.

وأشارت إلى أن اللاعب الجزائري يمكنه اللعب كظهير وكذلك جناح ولديه إمكانات هائلة،

وأضافت: "اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا فرض نفسه، بقدراته العالية، وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبرى".

ولا يمتلك مانشستر سيتي ظهير أيسر صريح في تشكيل الفريق، وهم بحاجة إلى إضافة واحد لكتيبة غوارديولا، وفقًا لتقرير الشبكة.

أما بالنسبة لفريق ليفربول، فسيبلغ أندرو روبرتسون بالفعل 30 عامًا ولم يكن في أفضل حالاته مؤخرًا، ونتيجة لذلك، يحرص الريدز على التعاقد مع مدافع جديد على الجانب الأيسر، ويبدو ريان آيت نوري هو الاختيار المثالي.

 

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ليفربول مانشستر سيتي ريان آيت نوري وولفرهامبتون كيركيز

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