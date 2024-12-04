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رياضة

تعادل سيدات اليد مع الكونغو بالشوط الأول من ربع نهائي بطولة أفريقيا

منتخب سيدات كرة اليد،
منتخب سيدات كرة اليد، فيتو

كرة اليد، تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني مع منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (11-11) في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقامة حاليا في الكونغو بمشاركة 12 منتخبا.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في 4 مباريات أمام الكونغو والجزائر وكينيا والرأس الأخضر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر على الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

فوز منتخب مصر على كينيا بنتيجة (45-17).

فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر (27-24)

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

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