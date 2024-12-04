سوريا.. الجبهة القادمة!

واهم وساذج من يظن أن شهية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المتشوقة لمزيد من الدماء يمكن أن تتوقف عند ما حققه في غزة وجنوب لبنان.. لذلك أتوقع مزيد من الجبهات سوف تفتح تباعا مع إعادة إنطلاق قطار التطبيع مع بعض دول المنطقة، الذى توقف منذ خروج ترامب من البيت الأبيض منذ 4 سنوات، وبعودة ترامب سوف يعود القطار من جديد ليحصد مزيدا من الأموال والنفوذ والتغلغل في المنطقة.

لذلك أعتقد أن ما يحدث في سوريا منذ الأربعاء قبل الماضى ما هو إلا بداية لجولة جديدة من الغزو الصهيونى في سوريا تمهد له الآن بعض أدواتها في صورة هيئة تحرير الشام.

والسؤال الساذج الذى يطرح نفسه: لماذا عادت الجماعات الجهادية بشكل مفاجئ للحرب في سوريا الآن، إذا لم تكن لإسرائيل علاقة بالهجوم الواسع الذى شنته هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها الأربعاء قبل الماضى على مواقع لقوات الجيش شمال غرب البلاد، وقطعت الطريق الدولي الذي يصل العاصمة دمشق بحلب، كبرى مدن شمال سوريا؟

وتتوالى الأسئلة مثل: هل هناك علاقة بين إقتراب إنتهاء الحرب في غزة والتوصل إلى الإتفاق الهش مع لبنان والتى تخرقه الطائرات والصواريخ الاسرائيلية كل دقيقة، وبالتالى هل يكون الهدف استنزاف النظام السورى تمهيدا للإنتقال الصهيونى بشكل موسع إلى الجبهة السورية ثم بعد ذلك يأتى الدور على العراق.. الخ

وحتى يتأكد ما أطرحه علينا بالسؤال الأكثر سذاجة: من يقف وراء هيئة تحرير الشام بصفة خاصة، والجماعات الجهادية بشكل عام سواء في سوريا أو العراق؟ ومن ينفق على استقدام المرتزقة من كل مكان من أوروبا وبلدان آسيا الوسطى وبينهم طاجيكستان.. وما هو الهدف؟

ولان الإجابات تكاد تكون معروفة للشخص الساذج أستمر في طرح الأسئلة مثل السؤال الذى يطرح نفسه وسبق أن طرحته من قبل وطرحه غيرى: هل هناك علاقة بين الراعى الرسمى، يعنى الممول والمخطط لهذه الجماعات الجهادية وبين عدم ظهورها على المسرح الحربى في غزة منذ هجوم 7 اكتوبر 2023 الذى شنته حماس على إسرائيل وحتى الآن قبل ظهورها في حلب؟

ويأتى السؤال المحير للبعض: إذا كانت حماس تنتمى بشكل ما للمعسكر الدينى فلماذا لم تسارع هذه التنظيمات إلى نجدتها، أليس نصرة المسجد الأقصى ونجدة من يتعرض لحرب إبادة في غزة أهم من محاربة النظام السورى، أم أن تحرير القدس يأتى بعد القضاء على كل الدول العربية؟!

وتتوالى الأسئلة هل هناك علاقة الآن بين هذا الهجوم وحالة الضعف التى أصابت حزب الله والذى يصل إلى حد الانسحاب من مؤازرة النظام السورى بعد مقتل حسن نصر الله وتقويض وتقليم أظافر حزب الله في جنوب لبنان بسلسلة الاغتيالات لقادة الحزب وضرب بعض مراكزه.

وهل هناك علاقة بين عدم رغبة إيران والحرس الثوري في الاستمرار في أرض المعركة بعد الشد والجذب بين إيران وإسرائيل والرغبة في الحفاظ على قواعد اللعبة برعاية أمريكية، وفقدان العديد من القادة العسكريين للحرس الثوري؟

وهل ما يحدث الآن يأتى بعد التأكد من إنشغال روسيا بالحرب مع أوكرانيا بعد أن تم رسم سيناريو توريطها في حرب مع أوكرانيا ولم يكن هناك مفر منها بعد إقتراب نفوذ حلف الناتو على الحدود مع روسيا بالتواطؤ الأوكراني.

بإختصار هل شعرت هيئة تحرير الشام الواجهة التى قد تتخفي وراءها جماعات أخرى كما يتخفي وراءها الراعى الرسمى للإرهاب في المنطقة، أقول قد شعرت بنوع من الضعف لدى النظام السوري وقررت ضرب بعض وحداته في حلب وإدلب في وقت هي ليست على أولويات روسيا وإيران وضعف حزب الله؟

ولمن يريد معرفة بعض الملامح الظاهرة في تكوين هيئة تحرير الشام حتى يتوصل بنفسه إلى بعض الاجابات ولو قاصرة، وما خفي كان أعظم عليه أن يدرك أن هذه الجماعات ترتبط بحبل سري بتنظيم القاعدة، وما أدراك بمن يقف وراءه، في العلن والسر، وكونت بعض هذه الجماعات ما يطلق عليه تحالف الفتح المبين..

ويضم هذا التحالف: هيئة تحرير الشام، والجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا، وجماعة جيش العزة المتمردة. مع فصائل متحالفة معها مثل الجيش الوطني السوري، وهو تحالف من فصائل المعارضة المدعومة من تركيا والتي تعارض القوات الموالية للحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة.

هذه بعض الملامح.. يعنى حولوا سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة منذ سنوات، وهكذا ينصب السيرك من جديد مستغلين الأسباب التى ذكرتها، والعقل المدبر يقف وراء الستار، وإن كانت أصابعه توشى به، وهى إسرائيل بدليل أننا لم نجد ظلا لهذه الجماعات في فلسطين رغم ما مر بها، نقول كمان ولا كفاية!

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