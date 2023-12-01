تعرف على أسعار عفش العروسة من سوق التونسي، أوضة النوم بـ 10 آلاف جنيه ونصف (فيديو)

يعجز الكثير من المقبلين على الزواج عن شراء تجهيزات غرف النوم ومستلزمات المنزل بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب والخامات التي تستخدم لعمل السراير والكنب والركنة والسفرة وغيرها من الأغراض الأساسية التي يركز عليها العرسان، لذلك يتجه العرسان إلى سوق التونسي الذي يضم العديد من العفش المستعمل والجديد بمختلف الأسعار.

وقال عم سيد أحد البائعين في محلات غرف النوم إن السوق يحتوي على خامات جيدة سواء الخشب المستعمل للسراير أو الدولاب وغيرهم مقابل قيمة نوعا ما جيدة وفي المتناول مع وجود أكثر من خيار في الشراء وكل شخص يشتري على مقدرته المالية وسوف يحصل على أفضل خامة مقابل المبلغ الذي لديه.

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وأضاف أن هناك غرفة 2 كومودينو وتسريحة وشوفونيرة وسرير ودولاب ب 10 آلاف ونصف، وغرفة أطفال مكونة من سريرين ودولاب وكومودينو وتسريحة مقابل 8000 جنيه فقط، ومراتب تركي سوست المتر 1200 جنيه، ومتر و20 ب 1400 جنيه، ومتر ونصف 1500 جنيه، وهناك ركنة حرف إل مع كنبة سرير ب 6000 جنيه،

وفي الجهة الأخرى قال أبو مكة صاحب إحدى المحلات التي تبيع المفروشات المستعملة إن الصالون المذهب المكون من كنبة و4 كراسي وترابيزة وكرسيين بار قادمين من فيلا في مدينتي مستعملين بـ 40 ألف جنيه، كما هناك غرفة سفرة كاملة مكونة من نيش وسفرة مع 10 كراسي وبار كبير مع إدراج ومراية كبيرة بـ 70 ألف جنيه، وهناك غرفة مكونة من دولاب وسرير وتسريحة وكرسي تابع لها و2 كومودينو بـ 12 ألف جنيه.