تأهل التعاون السعودي والخالدية البحريني لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2

دوري أبطال آسيا 2، تأهل فريقا التعاون السعودي والخالدية البحريني إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وخطف التعاون فوزا غاليا مضيفه القوة الجوية العراقي، بهدف نظيف، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت انتصارا كبيرا للخالدية 4 / صفر على ضيفه ألتين أسير التركمانستاني.

أحرز هدف التعاون نجمه البرازيلي أندري جيروتو، في الدقيقة 48.

وفي اللقاء الآخر، افتتح الخالدية التسجيل مبكرا بواسطة لاعبه مهدي عبدالجبار في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتقمص الجزائري أسامة بلطرش دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) للفريق البحريني في الدقائق 47 و55 و89 على الترتيب.

وارتفع رصيد التعاون إلي 15 نقطة، ليتربع على القمة منفردا، بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه الخالدية، ليصعدا سويا لدور الـ16 في البطولة، بينما توقف رصيد القوة الجوية عند 9 نقاط في المركز الثالث، وتذيل ألتين أسير الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الستة.

تشكيل القوة الجوية العراقي أمام التعاون السعودي

وبدأ فريق القوة الجوية المباراة بتشكيل مكون من: علي عبادي، حمود مشعان، رسلان حنون، مصطفى سعدون، جيرالد كيلوتا، مصطفى وليد، صفاء هادي، سعد عبد الأمير، بشار رسن، هيران زاد، علاء عباس.

تشكيل التعاون السعودي أمام القوة الجوية العراقي

وبدأ فريق التعاون المباراة بتشكيل مكون من: مايلسون، فلافيو، جيروتو، رينيه ريفاس، متعب المفرج، عون السلولي، ماتيوس كاسترو، فيصل فجر، أشرف المهديوي، موسى بارو، عبدالفتاح آدم.

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