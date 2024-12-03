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رياضة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الغرافة بهدف في الشوط الأول

الهلال
الهلال

تقدم الهلال السعودي على الغرافة القطري بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وسجل ماركوس ليوناردو هدف التقدم للهلال بالدقيقة 17.

تشكيل الهلال السعودي ضد الغرافة

  بونو- متعب - البليهي - كوليبالي - ياسر الشهراني - ناصر الدوسري - محمد كنو - الحمدان - سالم الدوسري - ليوناردو - مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة

ويتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي الهلال السعودي والغرافة القطري، في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة للعام 2024 – 2025، على القنوات التالية.

قناة SSC SPORTS 1 HD، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي فارس عوض.

قناة الكأس 9، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي خالد الحدي.

قناة beIN AFC، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم 

ويدخل الهلال المباراة بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16، عقب تعادله الأخير مع السد. ويطمح الفريق لاستعادة صدارة المجموعة التي يحتلها حاليًا أهلي جدة برصيد كامل من النقاط، حيث أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر الثالث.

في المقابل، يواجه الغرافة تحديًا صعبًا؛ إذ يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل ولكن المهمة صعبة في مواجهة الأداء القوي الذي يقدمه الهلال هذا الموسم.

تاريخ مواجهات الفريقين 

التقى الهلال والغرافة في 6 مباريات سابقة بدوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 4 مواجهات، بينما حقق الغرافة فوزًا واحدًا، وانتهت مواجهة بالتعادل.

كما سجل الهلال 13 هدفًا في شباك الغرافة، بينما أحرز الفريق القطري 8 أهداف.

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