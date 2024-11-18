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حوادث

تجديد حبس عامل أشعل النار في منزل حماته بالصف

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس عامل أشعل النار في منزل حماته، بسبب خلافات مع زوجته بمنطقة الصف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، وارتكاب الواقعة، انتقامًا من زوجته وحماته، وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

اشتعال حريق بمنزل في الصف

البداية كانت بورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمنزل في الصف، وانتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط زوج ابنة مالكة المنزل في إلقاء عبوة مولوتوف على المنزل وإحراقه، بسبب خلافات مع زوجته.

 

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