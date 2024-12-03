الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

اليورو، فيتو
اليورو، فيتو

سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر  2024، وفق آخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

 

اليورو - فيتو 
اليورو - فيتو 

 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

  • 52.22  جنيه للشراء.
  • 52.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

  • 52.4 جنيه للشراء.
  • 52.24  جنيه للبيع..

سعر اليورو في بنك مصر

  • 52.4 جنيه للشراء.
  • 52.24  جنيه للبيع..

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 52.5 جنيه للشراء.
  • 52.32 جنيه للبيع.

 

اليورو - فيتو 
اليورو، فيتو 

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

  • 51.20  جنيهًا للشراء.
  • 52.60 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

  • 52.07 جنيهًا للشراء.
  • 52.29  جنيهًا للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

 اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

 

اليورو - فيتو 
اليورو - فيتو 

 

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

 

كما يُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.
 

البنك المركزي الأوروبي

يخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتألّف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو) نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول

مواد متعلقة

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي)

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

البورصة المصرية، رأس المال السوقي يربح 4.1 مليار جنيه خلال جلسات نوفمبر الماضي

سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد (تحديث لحظي)

الأكثر قراءة

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

تسجيل صوتي يقلب الموازين في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي

بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط

أخبار مصر: مفاجآت في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، 90 يوم على رمضان، 3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

روسيا تطور مساعدًا افتراضيًّا للأخصائيين النفسيين

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

المزيد

خدمات

المزيد

البورصة المصرية، سعر الذهب بحركة التداولات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث )

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في البورصات العالمية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على معاش الطفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

أسماء سورة الماعون وفضلها وهل هي مكية أم مدنية؟

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بالمشاكل  والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية