الأحكام العرفية تعصف بالرئيس، رسميا برلمان كوريا الجنوبية يقدم اقتراحّا لعزله

قدم برلمان كوريا الجنوبية رسميا اقتراحًا لعزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

اقتراح رسمي بعزل الرئيس الكوري الجنوبي

وقبل وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن مؤيدي استقالة الرئيس الكوري الجنوبي، الذي فرض الأحكام العرفية، يتجمعون الآن في الساحة المركزية جوانجهوامون في سيئول، مطالبين باستقالة الرئيس.

وخرج المتظاهرون حاملين الأعلام واللافتات، كما رددو شعارات تطالب باعتقال واحتجاز يون سيوك يول.

شهدت كوريا الجنوبية احتجاجات كبيرة وإجراءات أمنية على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية، بما في ذلك انتشار آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول، وذلك بعد إعلان الرئيس يون سوك بول الأحكام العرفية.

احتجاجات كبيرة في كوريا الجنوبية

وذكرت تقارير إعلامية أن آليات عسكرية انتشرت في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد إعلان الرئيس يون سوك بول الأحكام العرفية.

إلى جانب ذلك، أعلنت قيادة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، حظر الأنشطة المرتبطة بالجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.كذلك أصدرت القيادة العسكرية، مرسوما بحظر كافة الأنشطة السياسية، بما فيها الاحتجاجات والأنشطة الحزبية.

تحركات أمنية لاحتواء الأزمة في كوريا الجنوبية

ووفقا لما ورد في المرسوم، فإنه من الممكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

واليوم الأربعاء تقدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية بطلب عزل الرئيس يون سوك يول، بعد يوم من إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، ما أثار ليلة من الفوضى السياسية.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فمن المتوقع أن يشق اقتراح حزب المعارضة الديمقراطي بعزل يون طريقه عبر الجمعية الوطنية في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه إما يوم الجمعة أو السبت. ويتطلب الإجراء أغلبية الثلثين لتمريره، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، والتي سيتعين عليها الموافقة على الاقتراح.

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