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أخبار مصر

وتحذر من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية

"وقاية" تطلق حملة توعية ضد "الخرس الزوجي"

وزيرا الصحة والأوقاف،
وزيرا الصحة والأوقاف، فيتو
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إطلاق مجلة وقاية، عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بعد اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحدث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق مجلة "وقاية".

وتعتبر مجلة وقاية أول مجلة إلكترونية ومطبوعة شهرية تصدرها الوزارة لبناء الإنسان ومعالجة القضايا المجتمعية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الموارد المائية والري.

الدكتور خالد عبد الغفار: "وقاية" منبر للتغيير الإيجابي

في مستهل المؤتمر، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤمن بأن الوعي هو الأساس لبناء مجتمع سليم ومعافى، وأن التوعية المستمرة بأهمية الوقاية والصحة العامة تسهم في دعم استراتيجياتنا الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، متمنيًا لمجلة "وقاية" النجاح والتوفيق في دورها الريادي لنشر المعرفة. وأضاف أنه يأمل أن تكون المجلة منبرًا للتغيير الإيجابي، يمد أفراد المجتمع بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق حياة أفضل لأنفسهم ولأجيالهم المقبلة.

الدكتور أسامة الأزهري: "وقاية" تسعى لمعالجة القضايا المجتمعية الملحة

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن المجلة تصدر إصدارين؛ الأول إلكتروني يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، والإصدار الثاني مطبوع. وتهدف المجلة إلى طرح حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعيَّة نابعة من رؤية الدولة المصرية المتناسقة مع رسالة وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية الإنسان. كما أشار الوزير إلى أن المجلة ستضع توصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

قضية التفكك الأسري: حلول فكريَّة لمجتمع متماسك

وقال الوزير: "لقد ناقشنا في العدد الأول من مجلة 'وقاية' قضية التفكك الأسري، وخطورته على الأفراد والمجتمع، ووضعت المجلة حلولًا فكريَّة لمجتمع متماسك يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم بفاعلية في بناء الوطن وحمايته." كما أطلقوا حملة لمواجهة التفكك الأسري، ومناقشة أسبابه وتعزيز تماسك الأسرة المصرية، وذلك من خلال دروس دعوية في المساجد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، والمواقع الإخبارية المختلفة، بناءً على توصيات "وقاية".

حملة توعية حول الحقوق الزوجية

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أنه طوال شهر نوفمبر، وبناءً على توصيات مجلة "وقاية"، نظمت الوزارة حملة توعية عن بيان الحقوق والواجبات المتعلقة بالحقوق الزوجية، والتحذير مما يسمى بالخرس الزوجي، والتحذير من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وما تسببه من القطيعة بين الزوجين، وزيادة نسب الطلاق، والتحذير من إفشاء الأسرار الزوجية.

العدد الجديد: الإسراف في المياه والحفاظ عليها

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أن العدد الجديد، الذي نحتفل بصدوره اليوم، يتناول قضية الإسراف في المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وقدمت "وقاية" نصائح و6 توصيات عمليّة مبتكرة لترشيد المياه. مؤكدًا أن الإسلام حث على الحفاظ على الماء وحسن استخدامه، وحرَّم هدره، وإفساده، والتفريط فيه.

إشادة بجهود وزارة الأوقاف في معالجة القضايا الاجتماعية

وخلال المؤتمر، أشاد الوزراء الحضور بجهود وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، في معالجة القضايا الاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة للدولة. وأشاروا إلى أن مجلة "وقاية" تأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.

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إطلاق مجلة وقاية أول مجلة إلكترونية بناء الانسان المؤتمر الصحفي الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي

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