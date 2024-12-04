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خارج الحدود

إيران تفرج مؤقتًا عن الحائزة على نوبل للسلام «نرجس محمدي» لأسباب مرضية

نرجس محمدي،فيتو
نرجس محمدي،فيتو

أطلقت السلطات الإيرانية سراح، نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ نوفمبر 2021 في بلادها لنضالها ضد إلزامية الحجاب وضد عقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء، لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب طبية، وفق ما أعلن محاميها.

الإفراج المؤقت عن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

وقال المحامي، مصطفى نيلي، "بناء على رأي الطبيب الشرعي، علّقت النيابة العامة في طهران تنفيذ الحكم الصادر بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، وأطلق سراحها".

وفي سبتمبر الماضي دعت الناشطة الإيرانية من سجنها في طهران المجتمع الدولي إلى "كسر حاجز الصمت" في مواجهة "اضطهاد النساء" داخل بلادها.

وقالت محمدي في رسالة تناقلها مقربون منها على مواقع التواصل الاجتماعي "أدعو المؤسسات الدولية وشعوب العالم إلى التحرك. أدعو الأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها وتقاعسها في مواجهة الاضطهاد والتمييز المدمرين اللذين ترتكبهما الحكومات الدينية والاستبدادية ضد النساء، من خلال تجريم الفصل العنصري بين الجنسين"، وذلك بحسب ما نقلت "فرانس برس".

سبب اعتقال الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

وتمكث الناشطة في حقوق المرأة، في السجن منذ نوفمبر عام 2021، وتبلغ من العمر 52 عامًا. وقد أدينت مرات عديدة وسجنت أكثر من مرة خلال الـ 25 عامًا الماضية، بسبب رفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام.

وخلال الفترة الماضية، نُقل عن محمدي رسائل عدة في أكثر من مناسبة، جميعها تؤكد احترام الحريات الفردية وتدعو للوقوف بوجه الاضطهاد وقمع النساء في بلدها ومختلف دول الشرق الأوسط.

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السلطات الايرانية جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل عقوبة الإعدام نرجس محمدي

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