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أخبار مصر

مدبولي: 40 مليار جنيه لدعم هيئة الشراء الموحد.. وأخبار مبشرة في قطاع الغاز والبترول قريبًا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بهدف تأمين احتياجات البلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية.  

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم، إلى أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا إيجابية تتعلق بالاكتشافات الجديدة في مجالي الغاز والبترول، مؤكدًا أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.  

كما استعرض رئيس الوزراء تفاصيل لقائه مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" (BP)، حيث تم مناقشة الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر وسبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة.

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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي

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