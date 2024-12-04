الحكومة تعلن خطة الطروحات الجديدة الأسبوع المقبل

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستكشف خلال الأسبوع القادم عن خطة الطروحات الجديدة، والتي تشمل شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، المنعقد الآن، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة أن الخطة تتضمن الإعلان عن طرح من 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بعملية الطرح سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، عبر إتاحة فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.

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