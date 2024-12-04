الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: 25 ألف شاحنة بحوالي 370 ألف طن خرجت من مصر لغزة (بث مباشر)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الأحداث الجارية في سوريا تدعوا للتاكيد على موقف مصر من اجل دعم وحدة دعم الأراضي السورية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ان موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية لافتا إلي أنه خلال العام الماضي خرج اكثر من 25 الف شاحنة خرجت من مصر تجاة غزة حملت اكثر من 370 الف طن من المواد الإغاثة
 

وعقد منذ قليل فعاليات مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة علي هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي.

 ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا والملفات الهامة التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى إعلان مستجدات تتعلق بخطط الحكومة في المرحلة المقبلة.  

وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين، ويُنتظر أن يجيب رئيس الوزراء خلال المؤتمر على أسئلة الصحفيين، مع توضيح سياسات الحكومة في مختلف القطاعات.  
 

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