الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وفد أردني يزور غرفة القاهرة لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك

أيمن العشري، رئيس
أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية

استقبل أيمن العشري، رئيس  غرفة القاهرة التجارية، وفد من غرفة صناعة الأردن وعمان، برئاسة فتحي الجغبير، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك خلال الفترة القادمة؛ بما يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الأردني.


جاء ذلك اليوم الأربعاء، في حضور اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، وعضوي مجلس إدارة الغرفة "سيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر "

 

سبل التعاون في الفترة القادمة 


وبحث الجانبان سبل التعاون في الفترة القادمة من خلال زيادة الزيارات المتبادلة بين مصر والأردن، وبحث أي معوقات علي أرض الواقع من خلال مجتمع الأعمال في البلدين.


وقال أيمن العشري، إنه من الضروري عقد لقاءات ثنائية بين  رجال الأعمال في مصر والأردن في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ لبحث مقترحاتهم والمعوقات التي تواجههم لمناقشتها مع الجهات المعنية المختلفة من أجل تسهيل عملية التعاون المشترك.


وطالب "العشري" الجانب الأردني بأهمية تحديد المعوقات والمشاكل التي قد تواجههم من أجل دخول السوق المصري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة به، خاصة إن القيادة السياسية المصرية تقوم بتسهيل كافة الأمور لدخول المستثمرين السوق المصري، بجانب إن هناك كثيرًا من السلع المصرية يمكن للسوق الأردني الاستفادة منها، ولدينا مبادرة رئاسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًّا، وهو ما يجعلنا نسعى إلى زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات لتوفير مزيدًا من السلع لتصديرها إلى السوق الخارجي.

 

 الاستفادة مما يُتيحه السوق المصري 


وتابع "العشري" منتظر كل مقترحاتكم والمعوقات التي تواجهكم مكتوبة بشكل رسمي؛ لوضعها أمام جهاتنا المعنية لحلها، وتسهيل كافة الإجراءات من أجل الاستفادة مما يُتيحه السوق المصري سواء فرص استثمارية أو سلع يحتاجها السوق الأردني، وكذلك نسعى سويًّا لتلبية احتياجات سوقي البلدين بتكامل الأدوار معًا.


وختم "العشري" حديثه بأنه سيتم  دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين، من أهم أهدافه السعي لحل أي معوقات تواجه رجال الأعمال المصريين والأردنيين؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في العلاقات الاقتصادية الثنائية وتكامل الأدوار في مختلف القطاعات.

 

زيادة التعاون الاقتصادي المصري الأردني


من جانبه قال فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، إن الهدف من الزيارة هو زيادة التعاون الاقتصادي المصري الأردني من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، وأن هذه الزيارة تعتبر تعارف ولكنها انطلاقة جديدة لزيارات متبادلة بين الغرفتين لمناقشة سبل التعاون المشترك.


وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، أنه علينا الاستفادة من العلاقات التاريخية والثقافات التي تربط بين مصر والأردن وتطويعها لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية، وأنه سيتم تحديد كافة المعوقات التي قد تواجه الجانب الأردني وإرسالها إلى رئيس غرفة القاهرة من أجل تسهيل كافة الإجراءات التي تزيد من التجارة البينية بين البلدين مستقبلًا.

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