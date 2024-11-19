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نقل الكهرباء توقع عقود الخط الهوائي المزدوج لمحولات ملوي الجديدة

توقيع عقود ربط محطة
توقيع عقود ربط محطة محولات ملوي الجديدة، فيتو
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وقعت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا مع شركة ميجا للإنشاءات والصناعات لانشاء الخط الهوائي المزدوج الدائري «غرب ملوي / ملوي الجديدة» التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطي لربط محطة محولات ملوي الجديدة جهد ١١/٦٦ ك. ف. سعة ٤/٤٠ ميجا فولت أمبير.

ربط محطة محولات ملوي الجديدة

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين وضمان استمرارية التيار.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد قدم عدة نصائح للمواطنين الراغبين في تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء والتنازل من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة.

 

نصائح وتكلفة نقل عدادات الكهرباء بين المواطنين

وتضمنت الخطوات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كالتالي 
- تجهيز صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
- تقديم إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
- التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية، وتقديم الأوراق المذكورة.
- ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
- توقيع المشترك الجديد على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
- دفع الرسوم القانونية المقررة والتي ستصل إلى 129 جنيها.

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