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رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو (فيديو)

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا ‏لمواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

 

 

قائمة الأهلي 

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن قائمة الفريق المتوجه للسفر إلى جنوب إفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو  

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور المران، واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى ‏جنوب إفريقيا ظهر اليوم.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري. 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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