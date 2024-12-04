افتتاح سوق جديد لليوم الواحد بميدان المندرة في الإسكندرية

أطلقت محافظة الإسكندرية اليوم سوقًا جديدًا لليوم الواحد بميدان المندرة بنطاق حي المنتزة ثاني شرق المحافظة، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وفي إطار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية.

وجاء ذلك لتوفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة الي وجود سيارة خدمات شركة مياه الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.



ومن الجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بنطاق حي المنتزة ثان يقام يوم الأربعاء بميدان المندرة وذلك بدءا من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً.

جاء ذلك بحضور مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية وفريد شوقى مدير إدارة المنتزة وأحمد هيبة رئيس رقابة المنتزة وحماده عبد الستار مفتش الإدارة.

وقام الحاضرين بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة الثالثة والمقام بمنطقة دوران المندرة والذى يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز و المكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والبهارات والتمور،كما امتاز السوق بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالبطاقات التموينية، وكذلك بيع الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %.

وقام المهندس وكيل وزارة التموين والوفد المرافق بتفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

يتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية،كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.