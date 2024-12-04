الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 41 ألف و275 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحرير نحو 41 ألف
تحرير نحو 41 ألف و275 مخالفة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة  

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن ضبط 41 ألفا و275 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 24 ألفا و227 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و722 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات موقف عشوائي، و1599 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة لشروط التراخيص و20 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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