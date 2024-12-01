الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على لص سرقة سيارة أمام مجمع محاكم سوهاج

حبس
حبس

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على لص سرقة سيارة من أمام مجمع محاكم سوهاج.

القبض على لص سرقة سيارة أمام مجمع محاكم سوهاج 

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة سيارة "ربع نقل" من أمام مجمع المحاكم بمحافظة سوهاج.
 

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وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بلاغًا  من (عامل – مقيم بدائرة قسم) باكتشافه سرقة سيارته المنوه عنها، حال تركها بدائرة القسم.. كما أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العنوان ) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة قسم شرطة ثان سوهاج مجمع محاكم سوهاج وزارة الداخلية

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