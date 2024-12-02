تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة في الساحل

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة مواطن، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ضبط عاطلين بتهمة سرقة سيارة في الساحل

وكانت قوات الأمن بـ مديرية أمن القاهرة ضبطت عاطلين بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزتهما ( السيارة المستولى عليها – مفتاح مصطنع).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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