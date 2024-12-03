تعليم الدقهلية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اطمأن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية علي جاهزية مخازن المديرية وتوفر الخامات الأساسية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الاول.

تعليم الدقهلية يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الاول

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية لمخازن المديرية للاطمئنان على جاهزيتها لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول والوقوف على مدى توفر الخامات الأساسية اللازمة لأعمال الامتحانات.



رافق العربي خلال الزيارة إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، محمد عبيد مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، أحمد البكري مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ، محمد مأمون، سامح رضا بإدارة الأمن.

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