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ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تحتفل بـ أنور المعداوي في بيت الشعر العربي

ليلة أنور المعداوي،
ليلة أنور المعداوي، فيتو

 يقدم مركز إبداع الست وسيلة بيت الشعر العربي خلف جامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية شعرية بعنوان "ليلة أنور المعداوي"، في السابعة مساء الأحد الموافق 24 نوفمبر.

 

أمسية ليلة أنور المعداوي 

 حيث تقام أمسية أدبية وشعرية مميزة للشاعر القدير الراحل "أنور المعداوي" ليلة من ليالي الشعر والإبداع التي ستشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي الأدب والشعر العربي. 

ويتألّق بها مجموعة مميزة من الشعراء المشاركون منهم، بشير رفعت، مصطفى ابو هلال، محمد غازي النجار، جيلان زيدان، عزيزة الشراكي، عادل حسني، إيمان السباعي، طارق الشوادفي، مصطفى فهمي، عمرو عامر، محمد النحراوي، بسمة شعبان.

ويدير الأمسية الشاعر سعيد شحاتة.

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مركز إبداع الست وسيلة بيت الشعر العربي صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي انور المعداوي ليلة انور المعداوي

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