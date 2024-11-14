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ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تحتفي بشاعر "الكرنك" أحمد فتحي

التنمية الثقافية
التنمية الثقافية يحتفي بالشاعر أحمد فتحي، فيتو

يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازي، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "أحمد فتحي.. شاعر الكرنك" في السابعة مساء الأحد الموافق 17 نوفمبر. 

ويشارك بالندوة الناقد والأكاديمي أحمد يوسف على، الشاعر والكاتب شعبان يوسف، الشاعر أحمد فتحي،.

كما يلقي أشعار شاعر الكرنك الطالبان بكلية دار العلوم نيرة سعيد، عمر البدوي، بمصاحبة فنية للفنان أشرف على، تدير الصالون الاعلامية فاطمة نبيل.

الشاعر أحمد فتحي 

الشاعر أحمد فتحي من مواليد يوم 2 فبراير عام 1913، في كفر الحمام مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتحق  للدراسة بمدرسة صناعية متوسطة وتخرج منها عام 1930، عمل موظفًا في جمرك الإسكندرية، وبدأ اتصـاله بجماعات الأدب في القاهرة، فقام بمراسلة مجلة أبوللو التي كان يصدرها الشاعر أحمد زكي أبو شادي، وخلال هذه الفترة وطد دعائم علاقاته بالعديد من الأدباء والشعراء في القاهرة وارتاد منتدياتهم وجلساته، كتب الشاعر أحمد فتحي العديد من القصائد بالفصحي والعامية لكثير من المطربين، منهم محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي، وأم كلثوم، وأسمهان، وفتحية أحمد.

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