الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

إحباط محاولة تهريب صقور حية مخبأة داخل حقائب بمطار برج العرب

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب صقور حية مخبأة داخل حقائب

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) أثناء تواجده بمطار برج العرب بالإسكندرية وبحوزته (5 صقور حية) تم تخديرها للسيطرة عليها داخل أقفاص مخفاة بإحدى حقائبة حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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