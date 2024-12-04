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خارج الحدود

روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا

ماريا زاخاروفا، فيتو
ماريا زاخاروفا، فيتو

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن إدانة موسكو الشديدة لهجوم الإرهابيين في شمال سوريا، مشيرة إلى وجود "أثر أوكراني" في هذه الأحداث.

روسيا تدين الهجمات الإرهابية في سوريا 

وقالت ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "روسيا تدين  بشدة هذا الهجوم الذي كان في طليعته الإرهابيون الذين صنفهم على هذا النحو مجلس الأمن الدولي".

وأضافت زاخاروفا: "لا شك في أنهم لم يكونوا ليقدموا على مثل هذا العمل الوقح دون التحريض والدعم الكامل من القوى الخارجية التي تسعى إلى إثارة جولة جديدة من المواجهة المسلحة في سوريا وتغذية دوامة العنف".

روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا 

وتابعت: "نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه من الواضح أن وجود المقاتلين الأجانب (في صفوف الإرهابيين) بمن فيهم أولئك المنحدرون من منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، لا يخلو مما يسمى الأثر الأوكراني".

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 أمس الثلاثاء أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الإرهابيين في سوريا يحصلون على الدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا أيضا إلى دور المخابرات الأوكرانية في تنظيم نشاط الإرهابيين هناك وتزويدهم بالسلاح.

وفي أكتوبر الماضي أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن نظام كييف يقوم بتدريب مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في سوريا بالتنسيق مع الأمريكيين.

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أوكرانيا سوريا روسيا الخارجية الروسية

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