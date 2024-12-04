تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

في واقعة غريبة من نوعها قررت السلطات في تركيا، إخضاع سائقي السيارات الذين يكررون ارتكاب المخالفات المرورية رغم فرض العقوبات المختلفة عليهم، لاختبار نفسي قبل السماح لهم مجددًا بالقيادة.

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تعديلًا جديدًا على قانون المرور الساري في تركيا، حضرت فقرة التقييم والاختبار النفسي في بعض بنوده.

وتمنع قوانين المرور السارية في تركيا السائقين من استخدام المصابيح الإضافية الخارجية، لاسيما ذات الوميض، باستثناء سيارات الشرطة والطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء

ولكن عددًا من عشاق تلك الأضواء يخاطرون بتركيبها في سياراتهم، ليجد من يتم ضبطه منهم العقوبة بانتظاره، وهي سحب رخصة القيادة لمدة 30 يومًا.

قانون المرور في تركيا

ومع تكرار المخالفة ذاتها، سيجد السائقون المخالفون، عقوبة جديدة، حيث سيتم مصادرة رخصهم لمدة 60 يومًا هذه المرة، ومن ثم يخضعون لتقييم نفسي.

ووفق قوانين المرور السارية، سيُخضع الطبيب أولئك السائقين لاختبار، ويحق له القرار بعدها، تقييمهم بغير مؤهلين للقيادة، ولن يحصل السائقون الذين يفشلون في اجتياز ذلك الاختبار النفسي، على رخص القيادة والعودة للطرقات خشية ارتكاب مخالفات مماثلة.

وتستهوي المصابيح الملونة فوق السيارات، شريحةً من السائقين، كثير منهم شبان صغار يثيرون غضب العابرين للطريق وسائقي السيارات الأخرى على الطرقات.

ورغم أن غرامة تلك المخالفة، تتضمن فرض غرامات مالية كبيرة، بجانب سحب الرخصة، فإنها لا تغيب عن شوارع البلاد؛ ما دفع السلطات اخيرًا للاستعانة بـالطب النفسي.

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