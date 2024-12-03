الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

المرشد الإيراني وأردوغان،
المرشد الإيراني وأردوغان، فيتو

بدأ رموز النظام الإيراني في مهاجمة تركيا، على خلفية الأنباء حول دعم الأخيرة للجماعات المسلحة التي تقوم بالهجوم على مدينة حلب السورية.

مستشار المرشد يتهم تركيا بتنفيذ مخططات أمريكا وإسرائيل

وقال مستشار المرشد الإيراني للشئون الدولية علي أكبر ولايتي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم": إن تركيا وقعت في الفخ الذي حفرته لها أمريكا وإسرائيل، وهو ما لم تكن تتوقعه إيران، مشددا على أن بلاده ستدعم سوريا حتى النهاية.

 

وفى سياق رده على دور تركيا في معارك حلب، قال علي أكبر ولايتي، إن "تركيا أصبحت للأسف أداة في يد أمريكا والكيان الصهيوني".

معارك حلب، فيتو
معارك حلب، فيتو

ولكنه في نفس الوقت، أثنى على وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قائلا: إنه "شخصية ذات خبرة في مجال الاستخبارات والسياسة الخارجية"، مضيفا: كنا نأمل أن يتمكن "من تصحيح بعض أخطاء السياسة الخارجية التركية، لكننا لم نتوقع أن تقع تركيا، التي لديها تاريخ إسلامي طويل، في الفخ الذي أعدته لها أمريكا وإسرائيل".

إيران تتهم تركيا بالتورط في دعم العناصر المسلحة بهجوم حلب 

واعتبر مستشار المرشد الإيراني، أنه من المثير للدهشة أن "ترتكب مثل هذه الأفعال باسم الشعب التركي، الذي ظل على مدار التاريخ ثابتا على موقفه من الإسلام بإيمان راسخ.

 

ووجه ولايتى، رسالة إلى أطراف أخرى قائلا: إنه "على أمريكا والصهاينة، والدول الإقليمية، سواء كانت عربية أو غير عربية، أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها المطلق للحكومة السورية حتى النهاية".

 

جاء ذلك التصعيد الإقليمي، بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دول الشرق الأوسط بالجحيم في حال لم يتم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، لتضاف سوريا لاحقا إلى دائرة النار التي تتبع دول الإقليم الواحدة تلو الأخرى.

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مستشار المرشد الإيراني حلب تركيا أمريكا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الشرق الأوسط

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