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أخبار مصر

مستشفى الشيخ زايد التخصصي يوفر جهاز ميكروسكوب جراحي جديد لعمليات الرمد

جهاز الميكروسكوب
جهاز الميكروسكوب الجراحي

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه في إطار تطوير الخدمات الطبية بالمستشفى  استلمت وحدة جراحات الرمد والعيون  بالمستشفى جهاز الميكروسكوب الجراحي لجراحات العيون بتكلفة إجمالية تجاوزت ٥ ملايين جنيه.  

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفي الشيخ زايد التخصصي 

وأفاد " جودة" أن إضافة الجهاز تأتي ضمن تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة  والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مستوي مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة اتساقا مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

الميكرسكوب يعد الإصدار الأحدث في مجال أجهزة جراحات الرمد

وأضاف أن الميكروسكوب يعد الإصدار الأحدث في مجال أجهزة جراحات الرمد والذي سيسهم بشكل كبير في توسيع نطاق إجراء عمليات جراحات العيون إلي جانب استقبال عدد أكبر من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وفي سياق متصل أشار  الدكتور  أحمد صبحي - رئيس وحدة  الرمد أن تزويد الوحدة  بالإصدار الأحدث من الميكروسكوب الجراحي هي بمثابة إضافة قوية لرفع كفاءة وحدة الرمد الفنية وتنوع مستوي  الخدمات الطبية المقدمة بها.

ونوه " صبحي" إلى أنه قد أصبح بالإمكان إجراء جراحات العين الميكروسكوبية والتي تتضمن: عمليات الحول وعمليات الجلوكوما وعمليات المياه البيضاء الجراحية وعمليات المياه البيضاء باستخدام الموجات فوق الصوتية والتي تعد من الخدمات الطبية الهامة والمستحدثة بالمستشفى.

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علاوة على إمكانية القيام بإجراء عمليات الشبكية والجسم الزجاجي بمساعدة تقنيات الميكروسكوب المستحدثة في مثل تلك العمليات.

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