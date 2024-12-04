أستاذة علوم سياسية: الدعم الأمريكي للتنظيمات الإرهابية لن يتوقف

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إفشال الجيش السوري هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة، خطوة جيدة، وإن كنت لا أؤيد مواجهة التنظيمات الإرهابية فى سوريا بالجيش النظامى، رغم أن هذه التنظيمات لن تنجح فى تحقيق أهدافها في سوريا وخاصة حلب.

مخطط هدم الجيش السوري أولا ثم تقسيم سوريا

وأكدت فى تصريح خاص لـ فيتو أن استعادة الجيش السورى عافيته لن يوقف الدعم الأوروبي، وخاصة الأمريكي للتنظيمات الأرهابية لأن الهدف الأساسى هو هدم الجيش السورى أولا ثم تقسيم سوريا ودعم الغرب الأوروبى والأمريكى للتنظيمات الإرهابية فى سوريا فى هذا التوقيت يأتي نتيجة ثبات روسيا فى الحرب الأوكرانية كل هذه المدة، وهو ما ترتب عليه هجرة العديد من سكان أوكرانيا إلى أوروبا، مما تسبب لهم فى أزمة فعملوا على نقل الحرب إلى منطقة الشرق الأوسط بدليل توقف العديد من الحروب فى أفريقيا لصالح الحرب الروسية الأوكرانية.

الرغبة الأمريكية فى التخلص من نظام بشار الأسد

وواصلت حديثها قائلة إن هذه خطة ترامب لتخفيف العبء عن الإدارة الأمريكية فى نفس الوقت الرغبة الأمريكية فى التخلص من نظام بشار الأسد الذى يقف إلى جانب الصف الروسى وتدعمه روسيا وإيران إلى جانب ذلك الرغبة الأمريكية فى تشتيت الجيش الروسى، وفى كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تنفيذ مخططاتها ضد الأنظمة المعادية لها عن طريق حرب الوكالة بواسطة هذه التنظيمات الإرهابية.

وأفادت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، بأن الجيش السوري أفشل هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة، فيما يستمر وصول التعزيزات العسكرية إلى محاور ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي والغربي.

وأفشل هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة وأمّن النقاط التي تقدم إليها بريف حماة الشمالي الشرقي، بمسافة تزيد عن 15 كم من المدينة.

ولفتت إلى استمرار وصول التعزيزات العسكرية للقوات السورية إلى محاور ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي والغربي.

من جهتها، لفتت وكالة "سانا" السورية للأنباء إلى أن "وحدات الجيش العربي السوري تواصل عملياتها ضد مواقع ومحاور تحركات التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي وتتمكن من توسيع نطاق أمان المدينة بنحو 20 كلم بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم".

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