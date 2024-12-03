مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية يتفقدون شقق سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة

تفقد المهندس محمد حمدى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ويرافقهم المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومعاونى رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختصة، مشاريع الإسكان بالقاهرة الجديدة (سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث)، وذلك لمتابعة وانتظام سير العمل والمتابعة اليومية والمستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات إسكان بالمدينة.

وجار تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز على المسؤولين ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

تخصيص 1645 شقة متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري في 8 مدن جديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وتم تخصيص الشقق فى قرعة علنية يدوية للوحدات التي سبق طرحها بمدينة المنصورة الجديدة للحجز الفوري.

وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوى الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

وأشرف الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، على إجراءات القرعة العلنية اليدوية بين الحاجزين، والتى تم إجراؤها بسرادق بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، وبحضور الجهات الرقابية، والمحاسب إيهاب المراكبى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وتم بثها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة.

قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

وموافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادًا على المسطح المضاف وفقًا لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131: 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط).

كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات شاملًا (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني.

وأوضح أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشآت أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

وقال المهندس شريف الشربيني: يتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر 2024، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتعتبر الموافقة المذكورة سارية لمدة لا تجاوز عامًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات - أراضي الإسكان الاجتماعي - أراضي إسكان ابني بيتك)، كما لا تسرى على من قام بالتقدم في ظل سريان القانونين رقمي 17 لسنة 2019، و187 لسنة 2023.

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