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ثقافة وفنون

اليوم، عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة في السعودية (صور)

مسرحية حاوريني يا
مسرحية حاوريني يا كيكي، فيتو

يشهد اليوم الأربعاء، مسرح محمد العلى عرض مسرحية المخرجة بتول عرفة "حاوريني يا كيكي"  ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

المخرجة بتول عرفة 

وتقدم المخرجة بتول عرفة مسرحية "حاوريني يا كيكي"  بعد النجاح الذي حققته من قبل في ٣ عروض مسرحية  وهي "الليلة الكبيرة"، ومسرحية "شحاتين أكاديمي".

وتعرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، وهو العرض الذي يستمر حتى 8 ديسمبر.

وشهد برومو المسرحية أجواء كوميدية وتشويقية للعرض المسرحي المرتقب.

أبطال مسرحية حاوريني يا كيكي 

مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى.

والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

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