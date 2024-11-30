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ثقافة وفنون

حاوريني يا كيكي، مسرحية جديدة لبتول عرفة تجمع دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف

مسرحية حاوريني يا
مسرحية حاوريني يا كيكي، فيتو

تعود المخرجة بتول عرفة من جديد لتقديم الأعمال المسرحية في السعودية، وذلك بعد النجاح الذي حققته من قبل في 3 عروض مسرحية، حيث تقدم العرض المسرحي الرابع لها هناك وهو "حاوريني يا كيكي" وذلك يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويأتي العرض ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح "محمد العلي"، كما يستمر حتى 8 ديسمبر.

المخرجة بتول عرفة 

و عبرت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بالعودة من جديد للجمهور السعودي والمشاركة في موسم الرياض من خلال "حاوريني يا كيكي". 

وأضافت بتول عرفة إن العرض المسرحي "حاوريني يا كيكي"، بذلت فيه مجهودا كبيرا خلال التحضير، وذلك بسبب حجم فريق عمل المسرحية الذي يضم كم كبير من النجوم، وسط العديد من الارتباطات الفنية لكل منهما.

وأشارت إلى أن العمل لايت كوميدي ويضم عدد من الاستعراضات والأغاني التي تعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين والملحن كريم عرفة.

 

برومو مسرحية حاوريني يا كيكي 

وشهد برومو المسرحية أجواء كوميدية وتشويقية للعرض المسرحي المرتقب.

أبطال مسرحية حاوريني يا كيكي 

مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى.

والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

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