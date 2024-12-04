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ثقافة وفنون

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

بطلة فيلم Moana،
بطلة فيلم Moana، فيتو

ذا روك، كشفت الممثلة، "أولي كرافاليو"، أن نجاح فيلم الأنيميشن "Moana"، ساعدها على شراء منزل لوالدتها.

وقالت أولي، في تصريحات صحفية: "كنا نعيش في شقة بغرفة نوم واحدة، عندما تم اختياري للأداء الصوتي لدور Moana، كنت أنام في غرفة النوم، ووالدتي كانت تنام على الأريكة.. لقد أعطتني كل شيء.. اشتريت لوالدتي منزلًا.. وهي الآن سعيدة بالتقاعد".

ذا روك يحطم الأرقام القياسية بفيلم الأنيميشن Moana 2

حطم الممثل الشهير دواين جونسون، الملقب بـ ذا روك، الأرقام القياسية، بفيلمه الأنيميشن الجديد، Moana 2.

وحقق فيلم Moana 2، أعلى إيرادات إفتتاحية بتاريخ شباك التذاكر العالمي، لفيلم أنيميشن في التاريخ، بعد أن حصد إيرادات تقدر بـ 386 مليون دولار.

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تفاصيل فيلم Moana 2

وتدور أحداث فيلم Moana 2، بعد تلقي موانا مكالمة من أسلافها، الذين كانوا يساعدونها في تحديد مسارها، لتجد نفسها أمام ضرورة الإبحار إلى أعماق قارّة أوقيانوسيا، وفي محيطات مفقودة منذ زمن بعيد، لخوض مغامرة جديدة.

أبطال فيلم Moana 2

ويقوم بالأداء الصوتي لفيلم الأنيميشن Moana 2، كلا من الممثلة آولي كرافاليو، والممثل دواين جونسون، وريتشيل هاوس، وتيمويرا موريسون، ونيكول شيرزينجر، وهوالالاي تشانج، وديفيد فين، وروز ماتافيو.

والفيلم من إنتاج استوديوهات والت ديزني، وإخراج ديفيد ديريك جونيور، وجيسون هاند، ودانا ليدو ميلر.

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