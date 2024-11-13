الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو)

ذا روك وجيمي فالون
ذا روك وجيمي فالون

فاجأ الممثل والمصارع الشهير، ذا روك، الإعلامي الساخر جيمي فالون، بضربه بوسادة مرسوم عليها وجهه، خلال استضافته في حلقة أمس من برنامج The Tonight Show.

وتبادل كلا من جيمي فالون وذا روك، هدايا الكريسماس خلال الحلقة، والتي كانت عبارة عن وسادة للنوم، ليتحول الأمر، إلي حرب وتبادل للضربات بالوسادات.

 

ذا روك يطلق ماركته الخاصة لـ شامبو الشعر 

 أطلق مؤخرًا النجم دواين جونسون، الملقب بـ ذا روك، خطه الجديد الخاص بالعناية بالشعر للرجال، تحت مسمى، Papatui  وهو ما أثار استغراب، ودهشة البعض، خاصة أن الممثل الشهير أصلع.

 

ويبلغ سعر الشامبو الجديد، لـ ذا روك، 7.99 دولارًا أمريكيًّا، وتلقي تقييمات رائعة من العملاء، الذين قاموا بتجربته وشرائه، إلا أن الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي تساءلوا عن سبب قرار رجل أصلع، بالانغماس في صناعة العناية بالشعر.

وفي أول تعليق لـ ذا روك، على الارتباك الذي وقع، بسبب الشامبو الخاص به، تحدث مازحًا عن الانتقادات في تصريحات صحفية، قائلًا: "شعري كان سيحب هذا الشامبو والبلسم 2-1".

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