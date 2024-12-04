محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستير، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويعتمد ليفربول على خدمات محمد صلاح الذي يقدم موسمًا استثنائيا حتى الآن مع الريدز بعدما سجل 11 هدفًا في النسخة الحالية من البريميرليج، وصنع 7 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن نيوكاسل يونايتد يمتلك 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

ورصد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز فرص ليفربول في حصد لقب البطولة، هذا الموسم، بعد نتائجه المميزة في أول 13 جولة.

ونجح الريدز في تحقيق أحد أهم انتصاراتهم، هذا الموسم، بالتفوق (2-0) على مانشستر سيتي، أمس الأحد.

وعن ذلك، قال الموقع الرسمي للبريميرليج: "نقيّم فرص فريق آرني سلوت في تحقيق اللقب، في ظل كونه ثالث فريق في تاريخ المسابقة يمتلك تقدمًا بـ9 نقاط، بعد 13 مباراة فقط".

ويعد هذا أكبر تقدم يحققه ليفربول في الصدارة، منذ الجولة الأخيرة من موسم 2019/20، حينما حقق لقب البريميرليج.

وبعد 13 مباراة في ذلك الموسم، كانوا متقدمين بـ8 نقاط فقط، أي بنقطة أقل مما هم عليه الآن.

سيناريو مانشستر يونايتد وتشيلسي

سبق أن امتلك فريقان فقط تقدمًا بـ9 نقاط أو أكثر، بعد 13 مباراة، وكلاهما فاز باللقب، وهما مانشستر يونايتد في موسم 1993/94، وتشيلسي في موسم 2005/06.

ففي 1993/94، كان مانشستر يونايتد متقدمًا بفارق 11 نقطة، وأنهى الموسم متوجًا باللقب، بفارق 8 نقاط عن بلاكبيرن روفرز.

أما تشيلسي، فقد كان متقدمًا بـ9 نقاط في موسم 2005/06، وأنهى الموسم بفارق 8 نقاط عن مانشستر يونايتد، رغم خسارته آخر مباراتين.

ويعد أكبر تقدم بعد 13 مباراة لفريق لم يحقق لقب البريميرليج، هو ما صنعه نيوكاسل يونايتد في موسم 1995/96، عندما كان متقدما بفارق 8 نقاط.

لكنه خسر اللقب في النهاية لصالح مانشستر يونايتد بفارق 4 نقاط، بعد انهياره في النصف الثاني من الموسم.

وشهد 32 موسمًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن، أقل من نصف الفرق المتصدرة (15 فريقًا) بعد 13 جولة فازت باللقب.

وحتى ليفربول نفسه تصدر في 4 مناسبات من قبل، عند هذه المرحلة، لكنه لم يفز باللقب إلا مرة واحدة، كما أن الفرق المتصدرة بعد 13 جولة، لم تتوج باللقب في آخر 4 مواسم.. ومع ذلك، كان العكس صحيحًا في المواسم الـ6 السابقة.

وهناك 3 فرق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز نالت اللقب، بعدما كانت متأخرة بأكثر من 11 نقطة في أي مرحلة من الموسم، وليس فقط بعد 13 جولة.

ويحمل آرسنال الرقم القياسي في هذا الجانب، ففي ديسمبر من موسم 1997/98، كان الجانرز متأخرين بـ13 نقطة عن مانشستر يونايتد، لكنهم عادوا وفازوا باللقب بفارق نقطة واحدة.

وظل آرسنال متأخرًا بـ12 نقطة، حتى شهر فبراير من ذلك الموسم.

كما أن أي شخص يستبعد مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، من سباق التتويج، يجب أن يعيد التفكير، لأن في موسم 2020/21 كان السيتي في المركز الثامن بعد 13 مباراة، ومع ذلك أحرز اللقب في النهاية.

ويعد هذا أدنى مركز وصل إليه فريق، في هذه المرحلة من الموسم، قبل أن يحقق اللقب.

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