بإنجاز عالمي ومكاسب مادية للدوري، جمال علام يقدم كشف حسابه قبل رحيله عن اتحاد الكرة

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيرحل عن الجبلاية والمنتخب الوطني الأول على مشارف التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

جمال علام: دائما أرحل والمنتخب الأول على مشارف المونديال

وقال علام في تصريحات تصريحات تليفزيونية: "في الدورة الأولى لي في اتحاد الكرة، رحلت وكنا على مشارف التأهل لكأس العالم، وحاليًّا سأرحل والمنتخب قريب من التأهل لكأس العالم، وأنا من تعاقد مع هيكتور كوبر، وحبايبي دائمًا يذكروني في اخفاقات منتخبات الناشئين".

دوري المحترفين أصبح يدر عائد للأندية

وزاد رئيس اتحاد الكرة: "الجمعية العمومية رفضت دوري المحترفين وكنا هناك سحب ثقة، واليوم الدوري أصبح يذاع في التلفزيون وتعاقدنا على رعاية مع الشركة المتحدة وحصلنا على 30 مليون جنيه، وأصبح هناك عائد للأندية سواء في الدرجة الثانية أو الثالثة، وهناك استفادة للتحكيم من دوري المحترفين، ويظهر حكام جيدين".

وأردف: "تم تطوير منتخبات الكرة النسائية وأصبح هناك مدربة لمنتخب الشباب "سيدات" لأول مرة، ومنتخب الكرة الشاطئية حقق نتائج مميزة".

بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

وعن تنظيم بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية:" عندما تنظم دولة بطولة تريد أن تظهر معالم البلد، وكان هناك اهتمامات بالبطولة، ومصر تمتلك العديد من المعالم السياحية، والبطولة شاهدها العديد حول العالم، وسبق وأن نظمنا البطولة في شرم الشيخ والإسكندرية، وقررنا إقامتها في الغردقة حتى تظهر معالم الغردقة ولو كان في وقت كنا نظمنا البطولة في العلمين الجديدة، وموتسيبي لم يتوقع أن تكون البطولة بهذا الشكل ونفتخر بأن رئيس الاتحاد الإفريقي قال أنا مصري".

جمال علام، فيتو

وصية حسام حسن لجمال علام

وأكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن علاقته مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن قوية.

وقال علام: " حسام وإبراهيم عندهم غيره كبيرة على بلادهم، وبيحبوا مصر، ومن يقترب منهم يشعر بأشياء أخري وكأنهم في مكان منعزل، وعندهم مصر قبل أي حد، ويرفضون الهزيمة".

وتابع:" هدفنا دعمهم وأتمنى أن يقف الإعلام والجماهير في صفهم، وأن تتواجد الجماهير في المدرجات، وهناك شعور مختلف بين اللاعبين وحسام حسن، ونجح في التأهل لأمم إفريقيا قبل نهاية التصفيات ببطولتين، وراضي عن تعيينه ولو عاد بي الزمن أكيد سأختاره لقيادة المنتخب".

وأكمل:" أتواصل مع حسام وإبراهيم حسن بشكل دائم، وتحدثت معه أول أمس، وأخر كلمة قالي لو انت مشيت لازم تكون متواجد معانا الفترة القادمة، وكل اتحاد يكمل مسيرة الاتحاد السابق له، وأثق أن المجلس القادم سيدعم حسام حسن، وهو على مشارف التأهل لكأس العالم".

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