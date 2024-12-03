أول قرار لاتحاد الكرة بالاجتماع القادم

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام ، اجتماعا الأسبوع المقبل لإنهاء عدد من الملفات قبل تسليم مسؤولية مجلس الجبلاية إلى قائمة هاني أبوريدة التي فازت بالتزكية.

ويعتبر أول القرارات في اجتماع اتحاد الكرة ، استمرار اللجان المتواجدة داخل الاتحاد لحين مراجعة أعمالها وإنهاء كافة الملفات حتى تسلم مجلس هاني أبوريدة إدارة الجبلاية.

ومن المقرر أن يراجع مجلس علام كافة القرارات منذ فتح باب الترشيح وحتى إجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وتسمى الفترة الحالية “ فترة ريبة”، وهي حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تكون فترة تيسير الأعمال وليس لاتخاذ قرارات.

على صعيد آخر، اتفق جمال علام مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار علي تحديث المعدات المستخدمة حاليا في الدوري المصري، ليحل محلها النسخة الأحدث المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى حسب بيان للمجلس.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد في خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية.

توفير تجربة رقمية متكاملة

يهدف هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملًا لتاريخ كرة القدم المصرية.

كما يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.