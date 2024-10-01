الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

الفضاء، فيتو
الفضاء، فيتو

اكتشف الفريق العلمي لمهمة " هايابوسا-2 " دليلا على أن كويكب ريوجو وأجرام سماوية صغيرة مماثلة من فئة الكوندريتات الكربونية لم ينشأ في الأطراف البعيدة للنظام الشمسي.

ونشأ الكويكب، حسب العلماء، بين مداري كوكبي المشتري وزحل ليس في الأطراف البعيدة للنظام الشمسي كما كان يعتقد سابقا. أفادت بذلك الخدمة الصحفية في المعهد الألماني لدراسات النظام الشمسي.

 

مداري كوكبي المشتري وزحل

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضح الباحث في المعهد الألماني لدراسات النظام الشمسي كريستوف بوركهارد قائلا:"لقد فاجأتنا نتائج هذه الدراسة بشكل كبير، وكان علينا أن نعيد النظر بالكامل في تاريخ تكوين ليس كويكب ريوجو فحسب، بل وجميع الكوندريتات الكربونية من مجموعة CI، وتبين أنها ليست ضيوفا من الأطراف البعيدة للنظام الشمسي، لكنها عبارة عن "أقارب" غريبة لأنواع أخرى من الكوندريتات الكربونية التي نشأت في أوقات مختلفة وبطريقة أخرى في منطقة القرص الكوكبي الأولي.

وقد تحقق هذا الاكتشاف من قبل بوركهارد وعلماء الكواكب الآخرين بقيادة سييتشيرو واتانابي المدير العلمي لمهمة "هايابوسا 2" أثناء دراسة التركيب النظائري لعينات الصخور من الكويكب ريوجو. أما التحليل الأول لهذه العينات الذي أجري قبل عامين فدفع علماء الكواكب إلى افتراض مفاده بأن الكويكب ريوجو والكويكبات المماثلة من مجموعة CI-chondrite نشأت في أقصى أطراف النظام الشمسي، بالقرب من مداري كوكبي نبتون وأورانوس.

 

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