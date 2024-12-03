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رياضة

الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي يتقدم على وست هام بهدف بالشوط الأول

ليستر سيتي، فيتو
ليستر سيتي، فيتو

تقدم ليستر سيتي على وست هام يونايتد بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب “كينج باور” ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

أحرز جيمي فاردي هدف التقدم لـ ليستر سيتي في الدقيقة الأولى من المباراة. 

 

تشكيل ليستر سيتي ضد وست هام  

حراسة المرمى: هيرمانسين.  

الدفاع: جاستن، كوادي، فيستيجارد، كريستيانسين.  

الوسط: ويلفريد نديدي، بلال الخنوس، سوماريه.  

الهجوم: فاكوندو، جيمي فاردي، مكاتير.  

 

تشكيل وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي

الحارس: فابيانسكي.  

الدفاع: وان بيساكا، كيلمان، مافروبانوس، كوفال.  

الوسط: سوتشيك، كارلوس سولير، ألفاريز.  

الهجوم: جارود بوين، داني إنجز، محمد قدوس. 

 مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد 

وتشهد المباراة انطلاقة المدير الفني الجديد لفريق ليستر سيتي رود فان نيستلروي الذي تولى قيادة الفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد إقالة ستيف كوبر.  

وكان فان نيستلروي قد تابع الهزيمة الأخيرة للفريق من المدرجات أمام برينتفورد.

 

مباراة ليستر سيتي ضد وست هام

يدخل الفريقان هذه المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة من النتائج المخيبة.  وست هام يونايتد يطمح لتعويض خسارته الأخيرة، بينما يسعى ليستر سيتي تحت قيادة مدربه الجديد لتقديم أداء مغاير وبداية جديدة في الدوري.

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