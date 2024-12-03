أبرزها ليستر سيتي ووست هام، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية بمختلف دوريات وملاعب العالم ومنها الدوري الإنجليزي البريميرليج ودوري أبطال آسيا للنخبة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيسويتش تاون وكريستال بالاس الساعة 9:30 مساءً على قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

ليستر سيتي ووست هام يونايتد الساعة 10:15 مساءً على قناة بي إن سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا وبرشلونة الساعة 08:00 مساءً على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

أرمينيا بيفيلد ضد فرايبورج الساعة 7:00 مساءً

ريجينسبورج ضد شتوتجارت الساعة 7:00 مساءً

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن الساعة 9:45 مساءً

فيردر بريمن ضد دارمشتات الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بولونيا ضد مونزا الساعة 7:30 مساءً

ميلان ضد ساسولو الساعة 10:00 مساءً

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال أفيا وريال بلد الوليد الساعة 8:00 مساءً

بارباسترو ضد إسبانيول الساعة 10:00 مساءً

سالامانكا ضد سيلتا فيجو الساعة 10:00 مساءً

ريال سرقسطة ضد غرناطة الساعة 10:00 مساءً

أوروبا – لاس بالماس الساعة 10:15 مساءً

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

باختاكور والعين الساعة 04:00 مساءً على قناة بي إن سبورت

الهلال والغرافة الساعة 08:00 مساءً على قناة بي إن سبورت



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

الوحدات والشارقة الساعة 4:00 مساءً

الاستقلال دوشانبي وسيباهان أصفهان الساعة 4:00 مساءً

مباريات دوري أبطال الخليج العربي

النصر الإماراتي ودهوك العراق الساعة 6:00 مساءً

أهلي صنعاء من اليمن وظفار من عمان الساعة 7 مساءً

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