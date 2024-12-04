اعتماد الهواري، إلهام شاهين تبدأ تصوير سيد الناس

بدأت الفنانة إلهام شاهين تصوير دورها في مسلسل سيد الناس اليوم، وجمعتها المشاهد بكل من عمرو سعد والفنان عماد زيادة.

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معاها لأنها تعتبره ابنها.

أحداث مسلسل “سيد الناس”

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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