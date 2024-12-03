أخبار الرياضة اليوم: انتصار كبير لبرشلونة على مايوركا بالليجا.. عضو مجلس الأهلي في معايشة بريال مدريد.. وتفاصيل ميزانية نادي الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

فوز كبير لبرشلونة بالليجا

فاز برشلونة على ريال مايوركا بنتيجة 5-1 في مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسجل فيران توريس الهدف الأول لبرشلونة في مرمى ريال مايوركا بالدقيقة 11 وتعادل مايوركا بالدقيقة 44 عن طريق موريكي.

وفي الشوط الثاني سجل البارسا 4 أهداف عن طريق رافيينا وفرانكي دي يونج وباو فيكتور.

عضو مجلس الأهلي في معايشة بريال مدريد



أعلن النادي الأهلي ترحيب نادي ريال مدريد الإسباني بقضاء فترة معايشة لـ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء لمدة أسبوع.

وقال الأهلي إن فترة المعايشة تتضمن الزيارة لورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسؤولي القطاعات المختلفة بالنادي الإسباني ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والإعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات.

ميزانية الزمالك

نشر مجلس إدارة نادي الزمالك ميزانية العام المنقضي في الفترة من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، والتي كشفت عن الكثير من الأرقام والمفاجآت في مختلف القطاعات والملفات، خاصة فيما يخص مصروفات كرة القدم في القضايا الدولية.

ويعاني الزمالك من أزمة ضخمة بعد دخوله في العديد من المشكلات الدولية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فيما يخص لاعبيه ومدربيه السابقين.

بلغت مصروفات القضايا الدولية في نادي الزمالك 39 مليون و428 ألفا و858 جنيها، في العام من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 6 ملايين و263 ألفا و964 جنيها للعام السابق.

3 قواعد قبل سحب قرعة كأس العالم للأندية



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن 3 قواعد وشروط قبل سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتي تجرى يوم الخميس المقبل في مدينة ميامي الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس الدولة ضد بعضهما

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس القارة ضد بعض باستثناء أندية أوروبا

لا يمكن أن يلعب فريقان من نفس التصنيف في القرعة

حقيقة انضمام محمد صلاح لباريس سان جيرمان



حسم رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الجدل حول اهتمام باريس بضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية: "محمد صلاح لاعب رائع ومذهل لكننا لم نفكر في صلاح، لنكون صادقين. نعلم أن كل نادي يرغب في الحصول عليه لكن هذه الشائعة عنّا ليست صحيحة".



سلوت يمزح بشأن تصريح محمد صلاح

وصرح محمد صلاح بعد الفوز الأخير لفريقه ليفربول على مانشستر سيتي (2-0) بالدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه أراد الاستمتاع بالمباراة لأنها قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد ضد السيتيزينز.

وحول هذا التصريح قال أرني سلوت، اليوم الثلاثاء، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "ربما محمد صلاح يعلم المزيد عن الـ115 تهمة الموجهة إلى مانشستر سيتي، لذلك يتوقع أنهم لن يكونوا موجودين بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.. كانت مجرد مزحة!".

وأضاف المدرب الهولندي: "أكرر.. ما قلتُه كان مجرد مزحة".

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